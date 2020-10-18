بن جابر يطالب بصرف مرتبات صحيفة قورينا المتأخرة

طالب رئيس مجلس إدارة مؤسسة برنيق للصحافة والإعلام، علي بن جابر، وزير الثقافة بحكومة الوفاق حسن أونيس، بحل أزمة مرتبات الصحفيين والإداريين بصحيفة قورينا عن الفترة من 1/1/2011 وحتى 31/5/2013.

وقال بن جابر في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، :”عدد من الأصدقاء ينشرون على صفحاتهم أخبار ونشاطات السيد حسن اونيس، ومنهم من يلتقي به وعلاقتهم به حسنة، فأتمنى منهم خاصة الأصدقاء المشتركين التدخل بصرف مرتبات 29 شهر من الصحفيين والإداريين بصحيفة قورينا عن الفترة من 1/1/2011 وحتى 31/5/2013، حيث تم الصرف عن ذات الفترة للزملائهم العاملين بمختلف المؤسسات التى كانت تابعة لشركة الغد الا عدد 72 من طاقم صحيفة قورينا بمدينة بنغازي، وعدد 8 زملاء من المنطقة الغربية لم تصرف لهم مرتباتهم مع زملائهم لأسباب مختلفة، علما بأن كافة مستندات الصرف جاهزة لدى الإدارة المالية بوزارته منذ استلامه لمهامه وكان سلفه قد خاطب وزارة المالية في شهر 2/2016 لإحالة المبلغ حتى يتم الصرف، لكن السيد حسن اونيس يرفض صرفها حتى الآن، وللأسف نسمع كلاما غير موثوق في صحته بأنه قد تم التصرف في المبلغ المحال لهم من وزارة المالية لتغطية هذه المرتبات”، بحسب تعبيره.

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