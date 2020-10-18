عيادة مجانية تجوب “بنت بية” للتخفيف عن المرضى

برعاية الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي وبالتنسيق مع المجلس البلدي في بلدية بنت بية، شرعت العيادة المجانية بتقديم خدماتها للمرضى في أولى محطاتها بالمركز الصحي التناحمة.

وشملت العيادة إجراء كشوفات صحية في الأمراض العامة والنساء والولادة وتقديم العلاج وفق المتاح من الأدوية التي استهدفت مختلف الأعمار من بينهم كبار السن العاجزون عن الحركة فقدمت لهم الرعاية الصحية في منازلهم.

ثلاثة أيام هي المدة المخصصة لعمل العيادة المجانية بمركز التناحمة، فيما تستمر الحملة شهرا كاملا حتى تصل باقي المحلات في بلدية بنت بية، بمعدل ثلاثة أيام لكل محلة بهدف تخفيف أعباء العلاج الباهظة عن المرضى.

خطوة تأتي في وقت يعاني فيه سكان الجنوب الليبي أكثر من غيرهم من تداعيات انهيار النظام الصحي في ليبيا نتيجة غياب خطط واضحة لتحقيق استدامة الخدمات الصحية.

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