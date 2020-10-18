مصدر لـ218: عودة الرحلات للجنوب مطلع الأسبوع المقبل

كشف مصدر مطلع، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، عقد الأحد، اجتماعا لم يتم الإعلان عنه حتى وقت كتابة هذا التقرير، مع رئيس مكتب حوكمة الشركات في الشركة الليبية القابضة للطيران، ميلاد الهجرسي.

وقال المصدر لقناة “218”، إن السراج اتفق مع الهجرسي على إعادة تشغيل الرحلات إلى مطاري سبها وغات مطلع الأسبوع المقبل، فيما أكد الهجرسي وضع اللمسات الأخيرة لإعادة تشغيل خطوط الطيران المحلية تجاه المطارين بعد التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة على حركة الطيران والجهات المسؤولة عن تنظيم العمل في مطارات الجنوب.

وأضاف المصدر، أن السراج تناول مع الهجرسي مسألة تطوير قطاع الطيران مستقبلا مع إمكانية تكليف الهجرسي وزيرا للمواصلات مستقبلا، بعد نجاحه في إعادة حركة الطيران بين طرابلس وبنغازي بالتعاون مع باقي الإدارات العاملة في البلاد، إلى جانب العمل على إعادة حركة الطيران لمناطق الجنوب من بينها الرحلة التي أقلعت من مطار معيتيقة قبل أسبوعين تجاه مطار سبها إلا أن الحاكم العسكري لمدينة سبها أعادها لطرابلس بحجة الأوضاع الأمنية.

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