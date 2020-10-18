مدير العمليات بـ”مليتة للنفط” يكشف الجدول الزمني لاستئناف الإنتاج في حقول الشركة

قال عبدالفتاح عبد الكافي مدير عام العمليات فرع النفط بشركة مليته للنفط والغاز، إنه بعد فور رفع القوة القاهرة عن ميناء الزوتينة النفطى تم الشروع فى عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية مع عمليات شركة الزوتينة وشركة السرير بتنسيق إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، وذلك من أجل وضع آلية استئناف الإنتاج والضخ ، حيث تم وضع الترتيبات اللازمة لضمان التشغيل والضخ الآمن عبر منظومة الضخ إلى ميناء الزوتينة .

وتابع عبد الكافى، في تصريحات صحفية نشرتها الشركة، على صفحتها بموقع الفيسبوك، بحسب الجدولة الزمنية الموضوعة، تم التجهيز وإجراء كافة الاختبارات الفنية اللازمة لضمان بدء التشغيل والضخ فى الوقت المحدد لاستلام الخامات فى حقل الانتصار ومن تم ضخه للميناء، وبهذا سوف يتم بدءا من يوم الغد التشغيل التدريجي للمحطات الفرعية لحقل أبوالطفل وبحلول 24 أكتوبر الجاري، سيتم البدء فى الضخ بعد استكمال التشغيل الكامل للحقل .