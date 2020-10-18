ليبيا الان

النمروش : مليشيات حفتر المعادية للدولة المدنية تعتبر ” الإتفاقية ” مع تركيا استعمارًا

تم النشر منذُ 51 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – جدد وزير الدفاع الموالي لتركيا بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش اشادته بما أسماه ” الإتفاقية ” بين حكومتهم وأنقرة في إشارة منه لمذكرة التفاهم المبرمة بين السراج وأردوغان شهر نوفمبر الماضي .

وقال النمروش في تدوينة عبر الصفحة الرسمية لوزارته مساء الأحد : ” حفتر و مليشياته ومرتزقته عند عدوانهم السافر على الآمنين في طرابلس لم يألوا جهداً في استجلاب كل أنواع المرتزقة بهدف احتلال العاصمة ” .

وزعم النمروش أن الحرب التي شنتها القوات المسلحة على المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة كان هدفها إدخالها في فوضى عارمة بالاستعانة بمرتزقة روس وسودانيين وبأسلحة فرنسية وروسية، وغيرها وفق زعمه .

واستطرد قائلًا : ” عند أول اتفاقية بين حكومة الوفاق الوطني التي اعترفت بها الأمم المتحدة و كل دول العالم إعتبرتها المليشيات المعادية لليبيا المدنية استعماراً تُركياً! ما لكم كيف تحكمون؟ ” .

ويعتبر النمروش المنحدر من مدينة الزاوية أحد أشد المؤيدين والموالين لأنقرة في حكومة الوفاق وقد دأب خلال الآونة على إطلاق تصريحات حادة هدفها تدمير أي تسوية سياسية قد تطيح به من الوزاوة التي تولى شأنها قبل شهر ونصف .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • وزير فشنك لحكومه وهميه وغير وشرعيه وعملا بالقول القائل أم الجلابيب ترمي عليك جلابيبها فهذا المليشياوي الفاسد بالليبي وليس بالمصطلح السياسي يدعي ان الجيش الليبي المعترف دوليا والذي كان في احدي السنوات الماضيه تاسع قوه افريقيه يدعي هذا الفاسد بالمعني للكلمه ان الجيش مليشيا وان مليشياته الارهابيه هي الجيش كذاب وفاسد

    رد

  • قبحك الله يا كذاب
    الاتفاقية مع تركية باطلة رغم أنفك أنت وحزبك الضال وهي اتفاقية غامضة لا ندري ما سوّد فيها، هذا ما قاله أسيادك الأحرار الذين لا يقبعون تحت أحذية المليشيات أمثالك
    أيا أرعن ، الاستعمار التركي ليس بمجرد اتفاقية ، بل هو بإدخال قوات سورية متطرفة موالية تخضع للخليفة الشاذ أردوغان وبالسيطرة على قاعدة الوطية واستجلاب إدارة عسكرية تدير الحرب ضد الجيش الليبي والدخول إلى المياه الإقليمية الليبية والسيطرة على السماء الليبي ، بحجة الدفاع عن حكومة فاشلة عاجزة أنت مجرد شبشب فيها !
    أخرج لنا الأتراك والسوريين إن كنت صادقا؟
    مستحيل!
    ومن العجيب أنك ترى مرتزقة روس مع الجيش الليبي لكنك يا أحمق لا ترى في السوريين بأس مهما كانت سطوتهم وتبعيتهم
    قبحك الله في كل وقت وحين
    تصبح على كورونا خانقة قاتلة تجيب أجلك وتريح الناس من فتفاتك يا فارغ يا عديم الفائدة

    رد