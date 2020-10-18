امتحانات استثنائية بكلية العلوم في جامعة اجدابيا

بدأت كلية العلوم بجامعة أجدابيا، بعقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الحالي، وسط إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا، لضمان سير العملية التعليمية بشكل آمن للطلاب وهيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.

وأوضح عميد كلية العلوم خليفة عبدالكريم، في حديث لقناة “218”، أن الكلية قدّمت ما يلزم من إمكانيات للطلبة الممتحنين، لسلامة الإجراءات.

وحول مشاريع التخرج، يتم تسليم نسخة من المشروع من قبل الطالب للجنة المناقشة والتحكيم وذلك لتقييم المشروع، بدون مناقشة نظرا للظروف الحالية التي تشهد فيها ليبيا انتشارا واسعا لفيروس كورونا.

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