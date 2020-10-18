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«النمروش»: المليشيات المعادية لليبيا تعتبر اتفاقيتنا مع أردوغان استعمارا تركيا «ما لكم كيف تحكمون؟»

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم وزير الدفاع المفوض، في حكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، أنه “عند أول اتفاقية بين حكومة الوفاق اعتبرتها المليشيات المعادية لليبيا المدنية استعماراً تُركياً! ما لكم كيف تحكمون؟”، متعمدًا تجاهل أن تلك الاتفاقية سمحت بدخول 13 ألف مرتزق سوري إلى ليبيا وتم إنفاق ملايين الدولارات عليهم من أموال الشعب الليبي.

وأشاد وزير الدفاع الموالي لتركيا بحكومة الوفاق، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارته، الأحد؛ بتلك الإتفاقية المزعومة بين حكومتهم وتركيا، والتي تم توقيعها بين السراج وأردوغان في نوفمبر الماضي. على حد وصفه.

وواصل «النمروش» مزاعمه قائلًا:  “حفتر و مليشياته ومرتزقته عند عدوانهم السافر على الآمنين في طرابلس لم يألوا جهداً في استجلاب كل أنواع المرتزقة بهدف احتلال العاصمة”، مدعيًا أن الحرب التي شنتها القوات المسلحة العربية الليبية على المجموعات المسلحة المسيطرة على العاصمة كان هدفها إدخالها في فوضى عارمة بالاستعانة بمرتزقة روس وسودانيين وبأسلحة فرنسية وروسية، وغيرها”، بحسب زعمه.

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النمروش تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • مرة أخرى..
    قبحك الله يا كذاب
    الاتفاقية مع تركية باطلة رغم أنفك أنت وحزبك الضال وهي اتفاقية غامضة لا ندري ما سوّد فيها، هذا ما قاله أسيادك الأحرار الذين لا يقبعون تحت أحذية المليشيات أمثالك
    أيا أرعن ، الاستعمار التركي ليس بمجرد اتفاقية ، بل هو بإدخال قوات سورية متطرفة موالية تخضع للخليفة الشاذ أردوغان وبالسيطرة على قاعدة الوطية واستجلاب إدارة عسكرية تدير الحرب ضد الجيش الليبي والدخول إلى المياه الإقليمية الليبية والسيطرة على السماء الليبي ، بحجة الدفاع عن حكومة فاشلة عاجزة أنت مجرد شبشب فيها !
    أخرج لنا الأتراك والسوريين إن كنت صادقا؟
    مستحيل!
    ومن العجيب أنك ترى مرتزقة روس مع الجيش الليبي لكنك يا أحمق لا ترى في السوريين بأس مهما كانت سطوتهم وتبعيتهم
    قبحك الله في كل وقت وحين
    تصبح على كورونا خانقة قاتلة تجيب أجلك وتريح الناس من فتفاتك يا فارغ يا عديم الفائدة

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