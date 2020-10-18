محذرا من عمل عدواني .. المسماري: نرصد يوميا هبوط 4 طائرات عسكرية تركية في مطارات المنطقة الغربية

قال الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، إن تركيا نقلت عشرات الآلاف من الإرهابيين المقاتلين وكميات كبيرة جدا من الذخائر وآلاف من الضباط والجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية، محذرا من أن الميليشيات تخطط للقيام بعمل عدواني واستفزازي.

وأوضح المسماري، في مداخلة إعلامية رصدها ليبيا 24، أن أنقرة تجهز قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” بأحدث الأجهزة والمعدات، ولا تفكر أبدا في الخروج من ليبيا في الوقت القريب، مشيرا إلى أن أنقرة تستثمر ما تراه إنجازا بعد تراجع الجيش من المنطقة الغربية، فهي تحاول أن تثبت وجودها في مصراتة ومعيتيقة وطرابلس .

وتابع المسماري أنه منذ أكثر من شهرين ويوميا تهبط 4 طائرات نقل عسكري في مطارات الغرب الليبي وخاصة في عقبة بن نافع “الوطية” ومصراتة ومعيتيقة تتبع الجيش التركي تنقل معدات متطورة وأسلحة، فضلا عن 4 إلى 6 رحلات لطائرات مدنية من مصراتة وطرابلس إلى أسطنبول وأنقرة .

وأضاف أنه يجري نقل بعض المقاتلين المتطرفين من ليبيا إلى أذربيجان للقتال مع الجيش التركي، معتبرا أن التحركات التركية الأخيرة إزاء ليبيا خرق لوقف إطلاق النار وخرق للتوجه الدولي لحل الأزمة الليبية من خلال طاولة المفاوضات.

ومن جانب آخر، كشف موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المختص في رصد تحركات الطيران العسكري، حصول نشاط مكثف للطيران العسكري التركي القادم من تركيا باتجاه مطارات غرب ليبيا.

وجاءت هذه التقارير عن تحركات الطيران العسكري التركي، فيما تواترت أنباء أخرى عن نقل دفعة جديدة من المرتزقة صوب ليبيا من أجل تقديم دعم لقوات الوفاق .

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