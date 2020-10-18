مطالبة بإعادة توحيد المجلس..  «كتلة فزان النيابية» تعلن مقاطعة جلسة «النواب» ببنغازي 

أعلنت كتلة فزان النيابية، مساء الأحد، مقاطعته جلسة مجلس النواب المقرر عقدها، الإثنين في مدينة بنغازي، والتي دعت إليها رئاسة المجلس في وقت سابق اليوم الأحد، مستغربا ما اعتبره “الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية”.

وأكدت «الكتلة» في بيان صدر مساء الأحد، أن “هذه الدعوة تأتي بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس”، مردفة “وبصفة جلسة عادية ودون جدول أعمال وكأنه كل ما يحدث بالبلاد وما حدث بالمجلس من انقسام غير كاف للحديث عن جلسة استثنائية تعيد للمجلس لحمته ووحدته وإرادته الجماعية الممثلة لكل البلاد”، بحسب البيان.

وأعلنت كتلة فزان النيابية وفقًا لما سبق “مقاطعة الجلسة التي دعت إليها رئاسة المجلس، التي طالبتها أيضا بتوجيه جهودها لإعادة التئام مجلس النواب وتوحيده والدعوة لجلسة لهذا الغرض”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت في وقت سابق، الأحد، أعضاء المجلس لحضور جلسة الإثنين في مدينة بنغازي، من دون توضيح أجندة الأعمال، أو سبب الدعوة لها.

جدير بالذكر أن «تجمع الوسط النيابي» كان قد أعلن أيضًا في وقت سابق مقاطعته للجلسة، واتهمت رئاسة المجلس المقرر عقدها الإثنين في بنغازي، وقال “إن عدم اكتراث الرئاسة بإعادة المجلس للعمل بنصابه القانوني يجعلنا نشعر بأن الرئاسة راضية بهذا الجمود والانقسام الحاصل بالمجلس حتى تتفرد بإرادة المجلس وقراره”، مدللا على ذلك بقيام الرئاسة بتشكيل لجان واتخاذ قرارات باسم المجلس “دون أن تعقد جلسات أو يستشار النواب”ن بحسب البيان.