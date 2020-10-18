حملة نظافة واسعة تستهدف المكبات في بدر وتيجي

أطلق العاملون بشركة النظافة والخدمات العامة بباطن الجبل حملة تنظيف واسعة بدأت أعمالها من مكب النفايات في ضواحي المدينة باعتباره يقع قرب الطريق العام.

ويشهد المكب تراكم النفايات على جوانب الطريق الرئيسي والتي تسبب في إغلاق الممر الخاص بالمكب وإعاقة دخول المواطنين للتخلص من النفايات ووضعها في حفر كبيرة تعرف بـ”الخلايا”.

وبدأ العمل بمسح كل القمامة الموجودة على الطريق والتي ينبعث منها روائح كريهة، كما ستستمر هذه الحملة لحين مسح وتنظيف المكبات الموجودة في تيجي وبدر والتي تعتبر مصدر تلوث للبيئة خاصة في ظل جائحة كورونا، وفي حال حرق النفايات تشب النيران في أعمدة الكهرباء المغذية لبدر لينقطع التيار الكهربائي عن المدينة.

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