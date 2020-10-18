“السراج” يعفي وزير العدل ومسئولَيْن آخرَين من لجنة انتهاكات حقوق الإنسان

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قراراً أعفى بموجبه وزير العدل المفوض من الإشراف على اللجنة المشكلة بالقرار رقم 735 لسنة 2019 م والمختصة برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاء دوره حيالها كما حمل نفس القرار إعفاء وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الانسان من رئاسته لهذه اللجنة.

وأشار كتاب السراج في مقدمته إلى أن سبب الإعفاء هو ما انتهت إليه لجنة التحقيق من ثبوت مخالفات إدارية ارتكبت من الوزير والوكيل بالتقرير الثالث للجنة المشتركة وتعديله مما ألحق ضرراً بالصالح العام واضعف عمل اللجنة وإرباكها .

وطالب كتاب السراج من المسؤولين التقيد في أجل أقصاه أسبوع من تاريخه بــ “استدراك المخالفات الواردة بالتقرير الثالث للجنة المذكورة ووضع المعالجة اللازمة لتلك المخالفات بما يحقق الصالح العام ويوافق صحيح القانون” .

وخلص القرار إلى (إعفاء “خيري امحمد عبدالعالي” من مهام نائب رئيس اللجنة نظراً لثبوت ارتكابه لمخالفات إدارية أضرت بمخرجات عمل اللجنة مما أدى إلى إضعافها واتخاذ الاجراءات اللازمة بإنهاء ندبه وإعادته إلى سابق عمله مع التأكيد على عدم توليه أية مهام في السلطة التنفيذية مستقبلاً بالإضافة إلى عمله الأصلي)، فيما لم يوضح القرار أي تفاصيل لماهية المخالفات وملابساتها.

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