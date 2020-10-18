خلال جولة تفقدية.. الحويج ورئيس بلدية سرت يطلعان على احتياجات مستشفى بن سينا التعليمي

أجرى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادى الحويج، ورئيس المجلس التسييري لبلدية سرت، جولة تفقدية لمستشفى بن سينا التعليمى بسرت.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، عقد الحويج اجتماعا مع مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت بحضور مدير الخدمات الطبية بالمستشفى الدكتور عوض عبدالله ورئيس قسم الامراض الجلدية بالمستشفى الدكتور غيث الصداعي ومدير إدارة الإعلام ببلدية سرت وعدد من الأطباء.

وأوضح مدير عام مستشفى بن سينا بسرت المشاكل والاحتياجات المتعلقة بكافة الاقسام الطبية بالمستشفى من حيث الامكانيات والمعدات والأجهزة الطبية والإمداد الطبى وملف صيانة واستكمال مرافق المستشفى.

وقام وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة، بجولة شملت قسم غسيل الكلى بالمستشفى وأستمع من قبل رئيس القسم أن عدد المرضى الذين يعانون من مشاكل فشل وغسيل الكلى 100 حالة ويتردد يوميا على القسم 40 حالة بالفترتين بواقع 42 جهاز غسيل كلى.

وقد أوضح الطبيب المختص أن القسم والمرضى يعانون من نقص الأدوية مثل أدوية أبركس وهابرين وكلسيوم ومينارا وهى حقيقة أدوية أسعارها باهضه ويحتاج المريض صاحب الفشل الكلوي، كما طالب الحكومة ووزارة الصحة وجهاز الامداد الطبى بتوفيرها لانها تكلف المريض شهريا أكثر من 1500 دينار، فيما أشاد وزير الخارجية بالحكومه بالجهود المبدولة بالقسم من الاطباء والتمريض على الاهتمام والعناية بالمرضى، كما زار وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له وحدة قسطرة القلب بالمستشفى المتوقفة مند أكثر من عشر سنوات بسبب نقص مواد تشغيلية وأطلع على المعدات والامكانيات بالوحدة، وكذلك زار وحدة جهاز الرنين المغناطيسى ووحدة جهاز التصوير المقطعى CT .