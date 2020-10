أخبار ليبيا 24 – سياسة أعلن “تكتل فزان النيابي”، مقاطعته لجلسة مجلس النواب مزمع عقدها غدا الإثنين في مدينة بنغازي. وأوضح التكتل في بيان له اليوم الأحد، أن أسباب مقاطعته للجلسة هي عدم الإعلان عن جدول أعمال الجلسة وفق النظام الداخلي للمجلس، ورفض الحكومة المثول أمام مجلس النواب من شهر ديسمبر 2019 وعدم ممارسة رئاسة …

The post “تكتل فزان” يعلن مقاطعته لجلسة مجلس النواب appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24