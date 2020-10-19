هولندية تشهر إسلامها في أحد المراكز الثقافية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية

أعلنت جمعية الدعوة الاسلامية العالمية، التى أسسها الزعيم الراحل معمر القذافي، أن مواطنة هولندية أشهرت إسلامها في مركز الفاروق الثقافي التابع للجمعية، بمدينة أوترخت في هولندا.

وأعرب السفير الليبي في هولندا مرعي العوامي، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، عن سعادته بإعلان أحدى الهولنديات إسلامها، وخاصة في المركز الثقافي التابع لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، مشيرا إلى أن المركز يتضمن مسجدا متكون من طابقين ومصلى جانبي للنساء كما يتضمن المبنى، مدرسة لتعليم القرآن الكريم واللغة العربية، ومكتبة إسلامية، وراديو واستديو للتسجيلات الإسلامية .

وأضاف العوامي أن المبنى يضم مطبخا خيريا لتقديم الوجبات المجانية للمحتاجين، وكذلك لإعداد الإفطار المجاني طيلة شهر رمضان المبارك .

واثنى العوامي، على القائمين على المركز، مضيفا أن المركز يقوم بدور كبير في نشر الإسلام فى هولندا . يشار إلى أن جمعية الدعوة الاسلامية العالمية أسسها الزعيم الراحل معمر القذافي تلعب دوراً كبيرا في نشر الإسلام في جميع دول العالم، ودخول آلاف الأفارقة للدين الاسلامي ووجود إستثمارات كبيرة دعوية هدفها خدمة الاسلام والمسلمين.

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