تكتل فزان النيابي يعلن مقاطعته لجلسة مجلس النواب

أعلن “تكتل فزان النيابي” مقاطعته للجلسة الاعتيادية التي دعت إليها رئاسة مجلس النواب والمزمع انعقادها اليوم الاثنين 19 أكتوبر في مدينة بنغازي.. وأعرب أعضاء التكتل عبر بيان -اطلعت 218 على نسخة منه- عن استغرابهم من الدعوة التي وصفوها بالمفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد الجلسة، التي حسب البيان ( تأتي بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس وتأتي بصفة جلسة عادية دون جدول أعمال وكأن كل مايحدث بالبلاد وماحدث بالمجلس من انقسام غير كافٍ للحديث عن جلسة استثنائية تعيد للمجلس ووحدته وإرادته الجماعية الممثلة لكل الليبيين) .

وقال أعضاء التكتل في معرض بيان رفضهم للجلسة ( إن تكتل فزان إذ يؤكد على ما أعلنه سابقاً عن دعمه لكل الجهود السلمية لإيجاد حل لخروج البلاد من الأزمة الراهنة عليه – يعلن التكتل مقاطعة الجلسة لعدة أسباب).

وأوضح بيان التكتل أن أسباب المقاطعة تمثلت في : ( عدم الإعلان عن جدول أعمال للجلسة وفق النظام الداخلي للمجلس – رفض الحكومة المثول أمام مجلس النواب من شهر ديسمبر 2019 وعدم ممارسة رئاسة المجلس صلاحياته في استدعائها بدون مبرر – قيام رئاسة المجلس بمهام تنفيذية وعدم التحقيق في لجان أزمة الجنوب – عدم توفير خدمات للمنطقة الجنوبية وتعليق الرحلات في مطار سبها الدولي وعدم إظهار نتائج التحقيق لآمر المنطقة العسكرية باعتبار رئاسة المجلس القائد الأعلى للجيش الليبي – الوضع الأمني المتدهور في المنطقة الجنوبية وصرف الملايين عليها بدون أي تغير على الأرض مما يثير شبهات الفساد برعاية الحكومة – تأزم الوضع الصحي وتفشي مرض كورونا ووفاة 44 مواطناً من فزان والعدد في زيادة وهذا تهاون بأرواح أهالي فزان ورئاسة المجلس صامتة) .

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