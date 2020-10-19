«الجراري»: أدعو لمقاطعة البضائع التركية بكل أنواعها 

دعا رئيس الغرفة الاقتصادية «الليبية-المصرية» المشتركة إبراهيم الجراري، جميع التجار الليبيين إلى “مقاطعة البضائع التركية بكل أنواعها وحرق البضائع التركية الموجودة في السوق”.

وقال «الجراري» في تصريح صحفي، إن “الحكومة التركية عاثت في ليبيا فساداً وأرسلت المرتزقة والإرهابيين إلى البلاد، وتحاول السيطرة على الاقتصاد الليبي”.

وأضاف أن “السعودية ومصر والإمارات قاطعت البضائع والسياحة التركية، مما تسبب ذلك في خسائر لتركيا بلغت أكثر من 20 مليار دولار”.

وأكد «الجراري» أن “المنطقة الشرقية تمنع دخول السفن والبضائع القادمة من تركيا، داعيا كل الدول العربية إلى أن تحذوا حذو السعودية ومصر والإمارات وليبيا بمقاطعة البضائع والمنتجات التركية”.

وأوضح رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، أن “الغرفة الليبية المصرية كانت قد اعترضت على إقامة المنتدى التركي في ليبيا”.