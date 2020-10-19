 النائب المنشق جلال الشويهدي يكشف أسباب الخلاف بين “نواب طرابلس” والمجلس الاستشاري

هاجم عضو مجلس النواب المنشق جلال الشويهدي، المجلس الاستشاري للدولة، في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار”، معتبرا أن خطوتهم بالاتصال بمجلس النواب في طبرق عمل فردي ولم يتم التنسق مع مجلس النواب في طرابلس، مؤكدا أن تقسيم المناصب السيادية بالمحاصصة سوف يقود لسيناريو لبنان والعراق.

وقال الشويهدي، إن ما تقوم به البعثة الأممية في ليبيا غامض، مثلما حدث في ملتقى غدامس قبيل 44 فلا نعرف آنذاك على أي أساس تم اختيار المشاركين، وهو ما يحدث الأن، فلا يوجد شئ واضح ،البعثة تتحدث عن تغير السلطة التنفيذية وكأن مشكلة ليبيا كلها هي السلطة التنفيذية وسوف تحل مشكلة ليبيا ، ولكني أشارك الجميع بأن السلطة التنفيذية فشلت فى بعض الملفات وهذا تعترف به السلطة نفسها ولا يوجد أي حديث عن السلطة العسكرية وهي السبب فى رفض الاتفاق السياسي منذ البداية وهي سبب ما حدث فى 44 فإذا تم تغير السلطة التنفيذية والمجلس الرئاسى ماذا عن السلطة العسكرية؟ هل ستظل كما هي؟، فمن يترأسها فى المنطقة الشرقية هو أساس المشكلة.

وتابع الشويهدي، جولتي حوار بوذنيقة رفضها مجلس النواب فى طرابلس، وأسباب الرفض، هو ما حدث بين مجلس الاستشاري ومجلس النواب فى طبرق فمجلس الدولة في بداية الحرب كان يتعامل مع مجلس النواب في طرابلس والمجلس الرئاسي، وبعد انتهاء الحرب يقومون بالاتصال بمجلس النواب فى طبرق وتتعامل مع عقيلة صالح كأنة رئيس مجلس النواب، كما أنهم يتعاملون مع المادة 15 من الاتفاق السياسى – الصخيرات – بشكل خاطئ مؤكدا أنه لا يوجد تنسيق بيننا وبين مجلس الدولة فقد أخد خطوة فردية وتم الاتصال بالأعضاء فى مجلس النواب فى طبرق دون علمنا، وحتى الطريقة التي تم التفاوض عليها حول المناصب السياسية لم يوجد فى الاتفاق السياسي فهم يتحدثون عن المحاصصة مثل أن يكون محافظ المصرف المركزي من المنطقة س ورئيس ديوان الحاسبة من المنطقة ص فهذا شئ غير صحي ، فهل عندما نقول محافظ المصرف المركزي من المنطقة الشرقية، هل هو محافظ للمنطقة الشرقية فقط، متابعا، بريطانيا العظمي محافظ البنك المركزي كندي، مضيفا، التقسيم بالمحاصصة والجهوية يقودنا لسيناريو لبنان والعراق، مضيفا، رئيس ديوان المحاسبة يراقب جميع الهيئات فى ليبيا كلها لا يجب أن نشرط أن يكون من المنطقة س أو ص.

واستطرد، الموقف الأخير غيّر كل العلاقة بين مجلس النواب و “المجلس الأعلى للدولة” فكانت العلاقة تكاملية ودائما هناك اتصالات واجتماعات ولكن بعد انتهاء الحرب واتخاذ هذه الخطوة أصبحت العلاقة مختلفة، فالمفترض أن هناك شراكة بيننا وبين مجلس النواب فعندما يتركون الاغلبية فى طرابلس ويتعاملون مع الأقلية فى طبرق فهذا خلل فى مجلس الدولة.

وادّعى الشويهدي، أن هناك لازال هناك تحشيد وهناك تهديد لطرابلس فالخطر لازال قادم مضيفا فلازال تحشيد من مرتزقة حفتر وتحشيد من سوريا ومسلحين ومرتزقة من سوريا عن طريق شركة الفاغنر الروسية، مضيفا يأتون على أساس أنهم حرس منشآت فعندما يأخذ الفرد 2000 دولار فهذا مبلغ ضخم بالنسبة للسوري

ورفض الشويهدي الاعتراف بالمستشار عقيلة صالح كرئيس مجلس النواب، قائلا هذه ازدواجية ، فالعالم يقول الاتفاق السياسي هو المرجع الأساسي ولكنه فى المادة 16 و 17 ينص على انعقاد المجلس فى أي مدينة فانعقد فى طرابلس والأغلبية فيها نستغرب المجتمع الدولي يعترف بمجلس نواب طبرق.

واستطرد، عدد أعضائنا في مجلس النواب طرابلس 84 عضو ا وقد يزيد للوصول إلى النصاب المذكور فى الإعلان الدستوري، وإن حدث سيكون هناك تغير كبير وسو ف يربك المجتمع الدولي ، متابعا، يتم التواصل مع النواب مع الجميع سواء في طبرق أو نواب لم ينضموا لطبرق أو طرابلس، متابعا، خلينا نفصل عقلية صالح عن باقي الأعضاء، فالأعضاء لا مشكلة معهم ولكن بالنسبة لعقيلة صالح لن نقبل به رئيسا للنواب، والمجتمع الدولي يحاول أن يقدمه كشرعية بدلا من خليفة حفتر ، فالمجتمع الدولي والدول التي فشلت فى تمرير حفتر عن طريق القوة تحاول استخدام عقيلة صالح كواجة سياسية، ولكنه زعيم قبلي بالشرق لا رئيس للنواب.

وعن جلسات الحوار التي ستعقد في تونس برعاية الأمم قال، الخطة الأممية شابها الغموض مثلما حدث ملتقى غدامس، فالمشكلة أن الجلسات القادمة فى تونس سوف تنتعقد، وحين تتحدث مع البعثة تحاول أنها تقنعك أن الجميع والشرائح الليبية على مائدة الحوار من يمثل فجر ليبيا والكرامة وغيرها، ولكن حين نذكرها بمجموعات تم إهمالها تقول هذا ليس وقته فكيف لا تأتي مثلا بمهجرين سبتمبر وفبراير، فالبعثة تستثنى المهجرين فى المنقطة الشرقة كلها أجدابيا ودرنة وبنغازي وخاطبنا البعثة الرد الذى يأتي أنهم يحاولون إلحاقهم فيما بعد.