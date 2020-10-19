“هيئة الرقابة” تتابع عمل لجنة مراجعة المصرف التجاري

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية -التابعة لمجلس النواب- “عبدالسلام الحاسي” اجتماعاً مع مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات ، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة المصرف التجاري الوطني، إضافةً لمدير مكتب التخطيط والمتابعة بالهيئة.

تمحور الاجتماع على مناقشة نتائج عمل اللجنة والملاحظات والتجاوزات التي تم تسجيلها أثناء عمل اللجنة، فيما استعرض مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات أهم الملاحظات التي تم تسجيلها، والتوصيات التي تم تقديمها.

كما قدم أعضاء اللجنة شرحاً لآلية عملهم والصعوبات التي واجهتهم، فيما أكد رئيس الهيئة على أهمية هذه اللجان ودورها في صقل خبرة العاملين بالهيئة، وأن نتائج عمل اللجنة لابد أن تكون مدعومة بالمستندات التي تؤيدها، وسوف يتم أتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات وأثنى “الحاسي” على الجهو المبذولة من طرف أعضاء اللجنة ، مذكراً بأنه سيتم مكافأة كل لجنة تقوم بأنهاء عملها بشكل جيد، وكل عضو يعمل بجد ويساهم في رقي وتطوير الهيئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية