العباني : مد خط بحري مباشر بين مصراتة وإسطنبول محاولة رخيصة لجلب المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني، أمس الأحد، أن تفعيل خط بحري مباشر بين مصراتة وإسطنبول لا يخلو من كونه شبهة للإرهاب ومحاولة رخيصة لاختراق الحظر المفروض على توريد السلاح وجلب المرتزقة السوريين لدعم الجماعات الإرهابية.

وكان محمد الرعيض، عضو بمجلس النواب الموازي في طرابلس قد كشف عن مد خط بحري من مدينة مصراتة إلى إسطنبول، مشيرًا إلى بدء تنفيذ الخط فورًا.

ولم يستبعد عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي أن يستخدم ميناء مصراتة -والذي تحول بالفعل إلى قاعدة بحرية تركية-، في الأغراض الاقتصادية إضافة إلى استخدامه عسكريًا، كما لم يستبعد تسخيره في أغراض استغلال الغاز في شرق المتوسط.

وقال العباني إن الرعيض بما استولى عليه من مال فاسد، أصبح أحد الزعامات التي تشارك في اتخاذ القرار عبر ما يملكه من مليشيات مسلحة تعيث فسادا على المسرح السياسي بالمنطقة الغربية.

وأعرب الرعيض، عن ترحيبه بتوقيع مذكّرة تفاهم مع الهيئة الاقتصادية الخارجية التركية، قائلًا “إنها، مؤسّسة عملاقة لديها الكثير من الخبرات والإمكانيات التي ستدعمهم في تطوير العلاقات الليبية التركية، سواء بتبادل الخبرات والمشاركة في الدعم الفني لليبين أو إقامة المنتديات واللقاءات في ليبيا أو متابعة كل الإشكاليات التي تعيق حركة التجارة والتنقل بين ليبيا وتركيا، سواء من ناحية التأشيرة أو النقل الجوي أو البحري.

وأضاف أنه سيتم البدء في الخطٍّ البحري من مدينة مصراتة إلى إسطنبول للركاب والشحنات الصغيرة وبأسعار بسيطة، مشيرا إلى وجود العديد من الرحلات لإسطنبول دون غيرها والتواصل بين تركيا وليبيا هو الأكثر، خاصّة في هذا الوقت الذي يشهد فيه العالم جائحة كورونا.

ويعد ميناء مصراتة البحري، من أهم المنافذ البحرية في ليبيا، ويتمتع بموقع استراتيجي هام لقربه من أوروبا ودول المغرب العربي، وكان من أبرز المنافذ التي استخدمتها تركيا لمد مليشيا حكومة الوفاق بالأسلحة والمرتزقة السوريين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24