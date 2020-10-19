لقاء “عقيلة صالح” بشباب من المنطقة الشرقية

يواصل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب سلسلة اللقاءات التي يجريها مع كافة شرائح المجتمع حول مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية، آخرها اللقاء بمكتبه في مدينة القبة مع عدد من شباب المنطقة الشرقية من مدن “طبرق” و “درنة”و”شحات”و”البيضاء”و” المرج”و”بنغازي”و”اجدابيا “.

وتطرق المستشار في لقائه إلى (دور الشباب في بناء الوطن والتعويل على الكفاءات الشابة وما يملكه الشباب من علم وطاقات يجب الإستفادة منها واستغلالها في مؤسسات الدولة لتقود ليبيا إلى البناء والتقدم) -حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان.

كما تناول اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق السلام حيث استمع الحاضرون لشرح وافٍ من “المستشار للمبادرة وشهد اللقاء نقاشاً مستفيضاً حولها ، وأكد الشباب الحاضرون دعمهم لمبادرة إنهاء الأزمة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية