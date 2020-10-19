“تايمز أوف مالطا”: تحقيقات أمنية كشفت تورط “الأخوين أجيوس” في عمليات تهريب كبيرة بليبيا

نشرت صحيفة تايمز أوف مالطا، اليوم الاثنين، نتائج التحقيقات التي تجريها استخبارات الشرطة في مالطا، حول تورط “الأخوين أجيوس” المعروفين باسم تل مكسر، في عمليات تهريب كبيرة بليبيا.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها طالعه ” ليبيا 24″، أنها حصلت على معلومات سرية توصلت إليها التحقيقات في إيطاليا، كجزء من “مشروع دافني”، إلى أن روبرت وأدريان أجيوس، كانا خاضعين لتحقيقات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا، مبينة أن الأخوين أجيوس تربطهما علاقات بجماعات الجريمة المنظمة الإيطالية والليبية والرومانية وحتى الألبانية، التي لها مصالح في العديد من أنشطة التهريب .

وأشارت الصحيفة إلى أن الأخوين أجيوس متورطان في عمليات تهريب كبيرة للسجائر، من ليبيا عبر مالطا إلى المملكة المتحدة، بالتعاون مع مجموعات مختلفة من الجريمة المنظمة في جميع أنحاء أوروبا.

وفى الوقت نفسه، أثبت المعهد الدولي للملكية الفكرية أن شركاء معروفين للأخوة أجيوس، سافروا إلى ميناء كاتانيا الصقلية مرارًا وتكرارًا بين عامي 2012م و2017م، مضيفا أنه في إطار العملية اللاذعة المسمى “زيتا”، تعرفت الشرطة الصقلية على جيمي فيلا، الذي تم القبض عليه مع الأخوين أجيوس وعدد من المشتبه بهم الآخرين فيما يتعلق بقتل مراسلة التحقيقات دافني كاروانا غاليزيا في عام 2017م .

وأكدت مصادر في الشرطة الصقلية أنه لم يتم التحقيق مع “فيلا” رسميًا هناك، لكن اتهم زملاؤه الإيطاليون في النهاية بأنشطة على غرار المافيا. وبين أنه سبق اتهام أحد هؤلاء المرتبطين بالقتل وحيازة مواد متفجرة بشكل غير قانوني، كما أشارت المصادر إلى أن الأخوين أجيوس كان لهما تعاملات أخرى مع مجموعات المافيا الإيطالية، وقد ربطتهم المخابرات بإيطاليين آخرين يديرون الجانب اللوجستي لعملية تهريب أسلحة بين أوروبا وأفريقيا.

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