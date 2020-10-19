استعداد “بلدية بوسليم” لموسم الأمطار بصيانة البنية التحتية

شرعت بلدية “بوسليم” -إحدى كبريات مناطق العاصمة طرابلس- في إعادة رصف وتعبيد الطرق الخاصة بمسارات المختنقات المائية لمياه الأمطار التي تم العمل بها سابقاً بمحلة باب السلام، استعداداً لموسم الأمطار على أبواب الشتاء.

وتركزت الأعمال الجارية على استحداث خطوط وغرف خاصة بتصريف مياه الأمطار والتي كانت تعاني منها المحلة لعقود سابقة بشكل عام خصوصاً أثناء فصل الشتاء واستأنفت البلدية أعمالها بالخصوص بمتابعة وإشراف مكتب المشروعات بالبلدية، ضمن خطتها لحل المختنقات المائية داخل المخططات السكنية بداخل نطاقها الإداري.

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