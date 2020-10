ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن وحدة التحري بفرع جنوب طرابلس التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قد تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية يقومون بترويج أقراص الهلوسة.

وجاء في المنشور أن رجال الأمن ضبط بحوزة التشكيل العصابي عدد “609 ” قرص مخدر واتخدت وحدة التحري كافة الإجراءات القانونية وتمت إحالة الأشخاص الثلاثة إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

The post طرابلس.. ضبط عصابة تروج حبوب الهلوسة appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية