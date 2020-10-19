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طرابلس.. ضبط عصابة تروج حبوب الهلوسة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن وحدة التحري بفرع جنوب طرابلس التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قد تمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص ليبيين الجنسية يقومون بترويج أقراص الهلوسة.

وجاء في المنشور أن رجال الأمن ضبط بحوزة التشكيل العصابي عدد “609 ” قرص مخدر واتخدت وحدة التحري كافة الإجراءات القانونية وتمت إحالة الأشخاص الثلاثة إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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