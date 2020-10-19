«بلدي سبها» يكشف سبب تأخر توزيع أسطوانات غاز الأسبوع الماضي

كشف المجلس البلدي سبها سبب تأخر توزيع أسطوانات غاز الطهي من الجمعيات الاستهلاكية خلال الأسبوع الماضي، وذلك في إطار متابعته تقديم تلك الخدمة للمواطنين داخل البلدية عبر الجمعيات.

وأوضح أن الأمر يعود إلى عطل في مستودع سبها النفطي، يتمثل في خلل بالدوارة الخاصة بتعبئة الغاز، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى إصلاح العطل، واستئناف العمل من جديد؛ لضمان إستمرارية توفير غاز الطهي للمواطنين داخل سبها، موضحا أن 31 جمعية استلمت بالفعل الكميات المخصصة لها من الغاز خلال الأسبوع المنصرم.

وسبق أن أعلن المجلس تسعير أسطوانة الغاز بـ 20 دينارا، موضحا أنه سيتخذ إجراءات رادعة بحق الجمعيات الاستهلاكية التي تخالف التسعيرة.

وأوضح المجلس أن تكلفة الأسطوانة تتوزع بواقع «سبعة دينارات لسعر الواحدة الواصلة إلى المستودع، ودينارين رسوم حجز، وثلاثة دنانير رسوم إيجار مخزون أسطوانات وقيمة الشحن، وثلاثة أخرى رسوم اليد العاملة وبدل فاقد نتيجة التسريب، وخمسة دنانير رسوما للجمعيات».

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