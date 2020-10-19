«الدرقاش»: «الرسول» حذرنا من «شيوخ العسكر»

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي من مصراتة، والمقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن: “الملكية العائلية والملكية العسكرية نوعان للحكم الديكتاتوري الوراثي الشمولي فالأول يتوارثه الأبناء والثاني يتوارثه الأتباع، الأول صريح وواضح دون مداهنة ونفاق أما الثاني فيتغطى بغطاء ديمقراطية كاذبة وحرية مزيفة” وفق قوله.

“الدرقاش” المؤيد للغزو التركي لليبيا ادعى على حسابه بـ”فيسبوك” قائلاً: “يجتمع النظامان في التفنن في أساليب قهر الشعوب والانبطاح للعدو القاهر، أول الأولويات للنظامين دوام البقاء على العرش حتى الممات وبعد الموت ينتقل الحكم وراثةً، الحكم للملك والمال للخاصة والحاشية والوطن للغلابة هم من يكدح لأجله ويموت دفاعاً عنه. شيوخ السلطان وشيوخ العسكر تشابهت قلوبهم وإن تباينت عماماتهم، فاحذروهم فمنهم حذرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم” على حد قوله.