“الدولية للهجرة”: مراكز الاحتجاز في ليبيا بؤر لـ”كورونا”

وجّهت المنظمة الدولية للهجرة، تحذيرًا مفاده أن المهاجرين المتواجدين داخل مراكز الاحتجاز بليبيا، معرّضون بشكل أكبر للإصابة بفيروس “كورونا”، نظرًا لحالة الازدحام والأجواء التي تفتقر إلى اشتراطات المعايير الصحية.

وفي بيان نشرته على صفحتها بموقع “فيسبوك”، دعت المنظمة إلى ضرورة المساهمة العاجلة في تقليل فرص انتشار الأمراض المعدية.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أنها قدمت تدريبات في مجال الحماية من العدوى ومكافحتها والتعامل مع حالات الإصابة بـ”كورونا”، إلى 25 من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مراكز الاحتجاز في كل من “طرابلس والزاوية وزوارة وظهر الجبل”.

وذكرت أنها تواصل التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث نظمّت تدريبات ميدانية لحوالي 15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس.

وكشفت المنظمة أن هذه الأنشطة التدريبية شملت مواضيع إدارة IPC ، وتتبع الاتصال، والحصول على العينات وإدارة البيانات.

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