«فيصل الشريف»: لن أعيش نعجة في زريبة «مستبد ظالم»

دعا فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث وأكاديمي” إلى سفك المزيد من الدماء، معتبراً ذلك “ثمن رخيص في سبيل الحرية” وفق قوله.

“الشريف” المعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، كتب على حسابه بـ”فيسبوك”: “الموتُ أكثرُ نبلًا من أن تعيش نعجةً في زريبة مستبدٍّ ظالمٍ، لذلك يظل بذل الدماءِ ثمنًا رخيصًا في سبيل الحرية” على حد تعبيره.

وأعرب “الشريف” عن رفضه في مواقف كثيرة لوقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية في ليبيا، بينما يمتليء حسابه على “فيسبوك” بدعوات الثأر والتحريض على استمرار دوامة العنف في ليبيا.