ليبيا الان

«فيصل الشريف»: لن أعيش نعجة في زريبة «مستبد ظالم»

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا فيصل الشريف، الذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “باحث وأكاديمي” إلى سفك المزيد من الدماء، معتبراً ذلك “ثمن رخيص في سبيل الحرية” وفق قوله.

“الشريف” المعروف بتأييده للوجود التركي في ليبيا، كتب على حسابه بـ”فيسبوك”: “الموتُ أكثرُ نبلًا من أن تعيش نعجةً في زريبة مستبدٍّ ظالمٍ، لذلك يظل بذل الدماءِ ثمنًا رخيصًا في سبيل الحرية” على حد تعبيره.

وأعرب “الشريف” عن رفضه في مواقف كثيرة لوقف إطلاق النار والمصالحة الوطنية في ليبيا، بينما يمتليء حسابه على “فيسبوك” بدعوات الثأر والتحريض على استمرار دوامة العنف في ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت نعجة من نعاج اردوغان مجرم الحرب الدولى ولاشأن لك ياميبون بليبيا فلها جيش وطنى يحميها بقيادة المشير خليفة عمر المختار حفتر يحافظ على سيادتها الوطنية ويمنع الاحتلال التركى المغولى من نهب النفط الليبى وتسليمه للامريكان كما حدث فى سوريا اتفووه عليك اخوانى حقير لا تصلح ان تكون نعجة اصلا فالنعجة نستفيد من صوفها ولحمها اما انت ايها الحقير فتنتمى الى الصراصير التى ندوسها بالاقدام

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  • ليتك كنت نعجة فى زريبة فانت لم تصل الى هذا الشرف فالنعجة كل شئ فيها مفيد وذكرت فى القرآن الكريم اما انت ايها الحقير فمثل اى صرصار ضار تعيش فى بلاعة المجارى منذ ان سقطت سهوا من كس امك النعجة الاخوانية فى احد خيام النكاح ولم يعرفوا لك ابا فاسموك فيصل لانه لم يتم الفصل فى ابوك ولان مسميات الاخوان مقلوبة فاسموك ابوك الشريف مع انك خالى من الشرف اصلا واخر قرف انظر لنفسك فى المرآة وبعد ان تقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق واعوذ بالله من الشيطان الرجيم اكسر المرآه حتى لا ترى وجهك القبيح مرة اخرى

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  • انت تعيش الان فى ارض الدعارة النجسة فى تركيا وليس لك مكان على ارض ليبيا الطاهرة فمنذ ولادتك فى مخيم النكاح بعد سفاح بين خروف اخوانى وامك حسب شريعة الاخوان جهاد النكاح فريضة على كل اخوانية فى سبيل المرشد الضال .
    المهم انك سقطت فى بيئة قذرة لا تعرف الشرف اصلا تتحالف مع الشيطان من اجل السلطة والمال والان تعكل كلب مسعور عند قطرائيل من اجل حفنة دولارات عفنة لتتطاول على خير اجناد الارض فى ليبيا اتفووووه عليك وعلى النعجة الميبونة امك والخروف الغبى ابوك المجهول والمسمى الشريف حيث كان العرب زمان يطلقوا على اى سيدة قبيحة جميلة !!!

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