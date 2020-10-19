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الهجرة الدولية: أماكن الاحتجاز في ليبيا بؤرة للإصابة بـ«كورونا»

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت المنظمة الدولية للهجرة، من أن المهاجرين المتواجدين داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، معرضون بشكل أكبر للإصابة بفيروس «كورونا»، بسبب حالة الازدحام والأجواء التي تفتقر إلى اشتراطات المعايير الصحية.

وقالت المنظمة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هناك ضرورة للمساهمة العاجلة في تقليل فرص انتشار الأمراض المعدية”.

وأشارت إلى أنها قدمت تدريبات في مجال الحماية من العدوى ومكافحتها والتعامل مع حالات الإصابة بـ«كورونا»، إلى 25 من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مراكز الاحتجاز في كل من طرابلس والزاوية وزوارة وظهر الجبل.

وأوضحت أنها تواصل التنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث نظمّت تدريبات ميدانية لحوالي 15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس.

وتابعت “هذه الأنشطة التدريبية شملت مواضيع إدارة IPC، وتتبع الاتصال، والحصول على العينات وإدارة البيانات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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