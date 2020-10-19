«الأطرش»: انتزعنا حقنا في الحرية 2011 ولن نقبل بالانبطاح بعد اليوم

هاجم رئيس ما يسمى «المكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير»، سامي الأطرش، حكومة “الوفاق” برئاسة فائز السراج، متهماً إياها بالانبطاح وبيع الوطن، وفق قوله، داعياً إلى تظاهرة بعد غدٍ الأربعاء.

“الأطرش” الذي سبق له التحريض على القيام بعمليات إنتحارية في مواقع عسكرية بالمنطقة الشرقية، كتب على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين، قائلاً: “إلى كل حرائر وأحرار الوطن و بعد أن أستنفذنا كل محاولات الأصلاح مع من هم في المسرح السياسي ومن يرعاهم فأنه أصبح من الضروري بل من الواجب الوطني علينا أن نعلن على أننا لن نقف بعد اليوم مكتوفي الأيدي والوطن يضيع أمام أعيننا بعد أن انتزعنا حقنا في الكرامة والحرية في 2011، نحن لسنا قصر ولسنا عدمي الأهلية حتى تتعاطوا معنا ومع حقوقنا بهذه الدرجة من السخرية” وفق زعمه.

وكتب “الأطرش” قائلاً: “الشعب وهو صاحب السيادة يقول لكم لقد حان الوقت لأن تتعرفوا على الشعب الليبي وأحراره أكثر فصبرنا عليكم طيلة هذه السنوات لم يكن ضعفا ولا أستسلاما ولكنه مساحات لتصحيح سلوكياتكم اما وأنكم لم تفعلوا بل على العكس تماما تصرون على الأنبطاح وبيع الوطن بل وضياعه فهذا أمر لا يمكن لنا قبوله أو السكوت عليه بعد اليوم، عاشت ليبيا حرة ابية وعاشت ثورة الأحرار” وفق تعبيره.