“سرت للنفط” تستعرض النشاط الفني والميزانيات المستهدفة

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط رفقة شركة سرت لتصنيع النفط والغاز، النشاط الفني للشركة والصيانة والمشروعات والميزانيات المستهدفة للعام الحالي.

وخلال الاجتماع، قال عضو مجلس الإدارة للتصنيع والصيانة بالشركة، فايز النعاس، إن 70% من أعمال العمرات الرئيسة المخططة لمصفاة التكرير ومصنع الميثانول الأول تم إنجازها، بالإضافة إلى أعمال أخرى يجري إنجازها لتجهيز وتشغيل وحدة المعالجة الشمالية لمعمل الغاز.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر الشركة بمرسى البريقة، عرض نشاط الإدارة العامة للسلامة والصحة والبيئـة وإدارة نقل وتزويد الغاز والإدارة العامة للتصنيع والصيانة والإدارة العامة للهندسة والمشروعات والإدارة المالية خلال الفترة ما بين 2019-2020.

وشارك في الاجتماع، من جانب المؤسسة الوطنية للنفط مدير عام الصناعات ومدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة ومدير إدارة التصنيع، ومن جانب شركة سرت، رئيس وأعضاء مجـلس الإدارة وعدد من مديري العموم ومديري الإدارات ومختصين من الجانبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية