انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات العسكرية الليبية بجنيف

انطلقت صباح اليوم الاثنين، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الامم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضح بيان للبعثة الأممية، أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، لافتة إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال البيان، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأمل أن يتوصل الوفدان الى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول الى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا، مذكرة بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه الى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، داعية في الوقت ذاته جميع الأطراف المتحاربة إلى وضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانباً وترك جميع الأعمال العدائية.

كما ثمنت البعثة قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة، معربة عن شكرها لأعضاء الوفدين على تحملهم مشقة الحضور إلى جنيف رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).