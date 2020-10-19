راغب: على تركيا العدول عن دعم جماعة الاخوان والتواجد في ليبيا قبل الحديث عن أي تقاريب مع مصر

ليبيا – علّق رئيس المؤسّسة العربية للدراسات الاستراتيجية سمير راغب على التصريحات التركية المتعددة والمغايرة تجاه مصر، والتي تشير إلى إمكانية فتح قنوات اتصال وحوار مع القاهرة.

راغب وفي تصريحات خاصّة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال إنّ الجانب التركي يوجّه رسائل مختلطة بشكل كبير.

ورأى أنّ التواصل بين الدول لا يكون عبر وسائل الإعلام، وأن الجانب التركي يعتمد على الترويج لهذه التصريحات دون أن تصاحَب بخطوات فعلية على الأرض.

وشدّد على أنّ توفير الملاذات الآمنة ودعم جماعة الإخوان المسلمين والوجود في ليبيا هي نقاط رئيسة ويجب عدول تركيا عنها، حتى يمكن الحديث عن أيّ تقارب؛ رغم عدم إمكانية حدوث ذلك في ظلّ وجود الرئيس التركي وحزبه.

وبشأن جدوى التصريحات التركية تجاه مصر في الفترة الأخيرة، رأى راغب أنها محاولة للهروب من الإخفاق الحاصل على الجبهة التركية في ليبيا أو المتوسّط، بتوجيه رسائل للداخل التركي بأنّ العلاقات في طريقها للإيجابية وأنّ أنقرة لا تعاني من عزلة دولية.

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