الحويج: مؤتمر سرت الثاني يهدف لصياغة عقد اجتماعي جديد

ليبيا – شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج في جلسات مؤتمر سرت الثاني بناءً على دعوة من قبل اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر، الذي أقيم تحت شعار استحضار الذاكرة التاريخية لدعم الثوابت الوطنية.

الحويج ألقى كلمة له أمام المشاركين والمشاركات من مختلف شرائح المجتمع الليبي والذين توجّهوا إلى سرت للعمل على صياغة عقدٍ اجتماعي جديد في مؤتمر سرت، بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

وأضاف: “لأنّ عقد الليبيين قد انفرط، نجتمع اليوم لصياغة عقد اجتماعي جديد. كلّ شرائح المجتمع الليبي تمثّلت هنا داخل هذا المؤتمر وأخصَّ بالذّكر شريحة أولياء الدم وضحايا الإرهاب وجرحى الحروب التي لم تشارك في أيّ حلول سابقة للأزمة الليبية”.

وفي سياق منفصل اجتمع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية بالجهاز الإداري لمكتب وزارة الخارجية سرت.

الاجتماع عُقد -وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة- بغرض الوقوف على المشاكل والعراقيل التي تستدعي وجود المكتب ومدى احتياج الديوان لذلك، والعمل على تفعيل مكتب وزارة الخارجية سرت، حتى يؤدي عمله بشكل أفضل؛ نظرًا لموقعه الجغرافي المميز وحجم الخدمات التي يقدمها، والعمل على صيانة مبنى مكتب وزارة الخارجية سرت وتجهيزه، والعمل على رفع الكفاءات لكافّة أعضاء الجهاز الإداري لمكتب سرت في كافّة الاختصاصات الإدارية و الفنية.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، ومدير إدارة الشؤون العربية، والمراقب المالي للوزارة، ومدير مكتب التفتيش والرقابة، ومدير مكتب التنسيق والمتابعة بالوزارة.

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