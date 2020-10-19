مصرع صيادان ليبيان بالخطأ دخلا الحدود المصرية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد آمر الكتيبة 401 استطلاع عقيد الصافي عبدالنبي السنيني قصف الطيران الحربي المصري لصيادان من مدينة طبرق دخلا للحدود المصرية بالخطأ .

السنيني قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق الحدود المصرية، لافتًا إلى أنه تم تحذير الصيادين لأكثر من مرة بأخذ تصاريح من الجهات المسؤولة والالتزام بالحدود .

وذكر أن الصيادان نصبا خيمتهما داخل الحدود الليبية، وتم فقد الاتصال بهما وتم الإبلاغ عليهما حتى تم العثور عليهما وقد فارقا الحياة، مشيرًا إلى أنه تم سحب الجثتين ودفنهما في بحر الرمال داخل الحدود الليبية .

وبين المسؤول أن الحدود بين الدولة الليبية والمصرية متشابهة، ولا يوجد أي علامات ولا أسلاك شائكة حتى يعرفها الصياد، لافتًا إلى أن الصياد ربما يجد نفسه داخل الحدود المصرية دون أن يدري .

وتابع أن الأعوام السابقة كان الطيران المصري يعطي إشارة إنذار ثم يقصف، أما الآن فالأمر يختلف يتم القصف مباشرة دون أي إنذار لأي سيارة تجتاز الحدود المصرية .

يشار أن ليست المرة الأولى التي يقوم بها الطيران المصري بالقصف على أي سيارة دفع رباعي تدخل الحدود المصرية خوفاً الجماعات الإرهابية ومهربي المخدرات والسلاح.