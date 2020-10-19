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النويري: استغرب دعوة مجلس النواب لعقد جلسة ولم يتم أخذ موافقتي من عدمها

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، عن استغرابه من دعوة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية بمدينة بنغازي اليوم الإثنين، مؤكدًا إخلاء مسؤوليته من هذه الدعوة.

وقال النويري، في كتاب صدر عنه وتحصلت ليبيا 24 على نسخة منه إنه لم يتم إبلاغه عن رغبة الرئاسة بتوجيه هذه الدعوة، مؤكدا أنه لم تتم استشارته أو أخذ موافقته من عدمها.

وتابع النويري، في رسالته أنه غير مسؤول عن إصدار هذه الدعوات دون التشاور حولها وإقرارها طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، مشيرا إلى أنه على من قام بإصدار الدعوة التوضيح للنواب عن أسبابها وجدول أعمالها.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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