اليوم .. مجلس النواب يعقد جلسة في بنغازي وسط خلافات حول انعقادها

يعقد مجلس النواب اليوم الإثنين، جلسة في بنغازي؛ بعد دعوة رئاسة المجلس كافة الأعضاء لحضورها.

وبعد دعوة رئاسة مجلس النواب كافة الأعضاء لحضور جلسة اليوم الاثنين في بنغازي؛ خرجت “كتلة فزان” النيابية لتعلن مقاطعتها، فيما أبدى النائب الأول، فوزي النويري، استغرابه، مؤكدًا إخلاء مسؤوليته عن هذه الدعوة.

كما أبدى تجمع الوسط النيابي «استغرابه» من الدعوة المفاجئة من قبل رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة اعتيادية بمدينة بنغازي اليوم ؛ معتبرًا أنها “تأتي بعد غياب طويل عن الانعقاد رغم حجم الاستحقاقات التي أمام المجلس”.

وتعكس هذه الاعتراضات مدى الخلاف بين أعضاء مجلس النواب وتبرّر قليلاً للرأي العام سبب غياب مجلس النواب عن عقد جلسات رسمية منذ فترة ليست بالقصيرة.

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