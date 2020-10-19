النويري يعلّق على دعوة عقيلة صالح لعقد جلسة للبرلمان في بنغازي ويعلن عدم مسؤوليته عنها

ليبيا – أصدر النائب الأوّل لرئيس مجلس النواب فوزي الطاهر النويري بيانًا أمس الأحد، علّق فيه على الدعوة المفاجئة الصادرة من رئيس المجلس عقيلة صالح بإجراء جلسة في مدينة بنغازي.

وجاء في نص البيان: ” تلقّيت باستغراب بالغٍ صدور دعوة باسم رئاسة المجلس لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة بنغازي، صادرة بتاريخ اليوم الأحد الموافق 18/10/2020″.

وأضاف النويري: “وحيث إنني أحد أعضاء رئاسة المجلس، وبصفتي النائب الأول لرئيس المجلس لم يتمَّ إبلاغي عن رغبة الرئاسة بتوجيه هذه الدعوة، ولم تتمّ استشارتي أو أخذ موافقتي من عدمها”.

كما قال:” وحيث إنّ الرئاسة لم تجتمع منذ زمن بعيد، ولم ينعقد المجلس منذ قرابة سنة، ومع تكرار اتصال النواب للاستفسار عن هذه الدعوة وأسبابها فإنني غير مسؤول عن إصدار مثل هذه الدعوات دون التشاور حولها وإقرارها طبقًا لنصوص اللائحة الداخلية المنظِّمة لعمل مجلس النواب.

وطالب في خاام البيان مَن قام بإصدار الدعوة ضرورة التوضيح للنواب عن أسبابها وجدول أعمالها.

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