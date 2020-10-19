تفكيك خلية إرهابية بطرابلس والخمس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، تفكيك خلية إرهابية بضواحي مدينتي طرابلس والخمس، والقبض على عناصرها، بعدما كانت تستعد للقيام بعملية إرهابية في ليبيا.

الزين أكد، في تصريحات صحفية، أن الخلية تتكون من 4 أشخاص؛ بينهم أجانب، وكانت تستعد للقيام بأعمال إرهابية على الأراضي الليبية، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه آمر غرفة العمليات والسيطرة بقوة مكافحة الإرهاب علي أبو زيان، أن الخلايا الإرهابية كانت بحوزتها عبوات ناسفة.

وبيّن أن التحقيقات جارية للتعرف على تبعيتهم والجهة الداعمة لهم لإحباط عملياتهم ومخططاتهم التي كانت يعدون لها، لافتًا إلى أن عملية القبض جاءت بعد عمليات استخباراتية دقيقة تم من خلالها التعرف على أماكنهم.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، أعلن خلال شهر يوليو الماضي أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على أحد أفراد داعش بمنطقة أبوقرين، بالإضافة إلى تفكيك خلية أخرى في الزاوية كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية.