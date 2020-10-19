روسيا: نثير مع تركيا مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسورية في معارك «قره باغ»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة «مسألة مشاركة مرتزقة من ليبيا وسورية في المعارك التي تدور في منطقة قره باغ».

جاء ذلك في بيان مقتضب اليوم الإثنين، نشره الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم».

وفي مطلع أكتوبرالجاري، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن قلقه «لمشاركة مقاتلين سوريين وليبيين في صراع ناغورنو قره باغ».

وقالت «رويترز» إن مصدرين من المعارضة السورية أفادا بأن تركيا ترسل مقاتلين من المعارضة السورية لدعم أذربيجان وهو ما نفته أنقرة وباكو، كما اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا بإرسال سوريين إلى المنطقة.

يذكر أن الإقليم يشهد مواجهات بين الجيش الأذربيجاني والانفصاليين الأرمن، الذين سيطروا عليه بمعاونة أرمينيا في العام 1994.

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