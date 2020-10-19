بدء المحادثات الليبية “5+5” للتوصل لقرار وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

أعلنت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، عن بدء اللجنة العسكرية “5+5” المشكلة من قبل طرفي النزاع في ليبيا لجولة جديدة من محادثاتها المباشرة في مدينة جنيف السويسرية، بعد أسبوعين على اجتماعها بمصر.

وأوضحت المصادر أن هذه المحادثات تمهد الطريق للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الأزمة الليبية.

وكانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا قد أعلنت في بيان سابق أن محادثات الوفدين اللذين يمثلان الجيش وحكومة الوفاق غير المعتمدة (5+5)، ستتركز على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي انعقد في مدينة الغردقة المصرية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي.

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