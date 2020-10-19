مكافحة الأمراض: 1159 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 373 حالة ووفاة 7 أشخاص

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاحد 18 أكتوبر 2020 م وفقا للبيان رقم (224).

واستلم المركز عدد (3952) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (64) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (780) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (55) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (376) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (102) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على مختبرات: “مختبر المركز الوطني لصحة الحيوانية عدد (300) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (64) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (117) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (85) عينة، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (2) عينة، مختبر كلية الطب جامعة طرابلس عدد (300) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (15) عينة”.

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد ( 2793 ) عينة سالبة، عدد (1159) عينة موجبة ( 773 جديدة + 386 مخالطة )”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 440 حالة جديدة

عدد 159 حالة مخالطة

2.بنغازي

عدد 20 حالة جديدة

3.صبراته

عدد 34 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

4.النواحي الأربع

عدد 18 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

5.صرمان

عدد 2 حالة جديدة

6.غريان

عدد 24 حالة جديدة

عدد 16 حالة مخالطة

7.جنزور

عدد 36 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

8.زليتن

عدد 15 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

9.الخمس

عدد 13 حالة جديدة

10.مصراتة

عدد 119 حالة مخالطة

11.مسلاته

عدد 1 حالة جديدة

12.الزاوية المركز

عدد 25 حالة جديدة

عدد 9 حالة مخالطة

13.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

عدد 8 حالة مخالطة

14.الزنتان

عدد 25 حالة مخالطة

15.قصر الأخيار

عدد 4 حالة جديدة

16.العواته

عدد 5 حالة جديدة

17.الرجبان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

18.ترهونه

عدد 5 حالة جديدة

19.القلعة

عدد 6 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

20.الماية

عدد 21 حالة جديدة

21.السبيعة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

22.رقدالين

عدد 2 حالة جديدة

23.السواني بني ادم

عدد 6 حالة جديدة

24.يفرن

عدد 5 حالة جديدة

25.وازن

عدد 1 حالة جديدة

26.غدامس

عدد 4 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة

27.بني وليد

عدد 18 حالة جديدة

28.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

29.تازربو

عدد 1 حالة جديدة

30.زواره

عدد 1 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

31.سبها

عدد 7 حالة جديدة

32.وادي عتبة

عدد 2 حالة مخالطة

33.تراغن

عدد 1 حالة جديدة

34.خليج السدرة

عدد 5 حالة جديدة

35.المعمورة

عدد 4 حالة جديدة

36.ظاهر الجبل

عدد 12 حالة مخالطة

37.العوينية

عدد 2 حالة جديدة

38.الزاوية الجنوب

عدد 5 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

39.الجفارة

عدد 27 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 373 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 264 حالة في طرابلس

2.عدد 25 حالة في بني وليد

3.عدد 29 حالة في غريان

4.عدد 2 حالة في السدرة

5.عدد 16 حالة في النواحي الأربع

6.عدد 13 حالة في الزاوية المركز

7.عدد 9 حالات في الزاوية الغرب

8.عدد 4 حالات في زليتن

9.عدد 10 حالات في الزنتان

10.عدد 1 حالة في العجيلات

تفاصيــــــل الــــ ( 7 ) حالة الوفاة

1.عدد 1 حالة في النواحي الأربع

2.عدد 2 حالة في غريان

3.عدد 2 حالة في مصراته

4.عدد 2 حالة في العجيلات

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 49949

2.الحالات النشطة : 21955

3.المتعافين : 27262

4.الوفيات : 732