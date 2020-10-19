البعثة الأممية تعلن انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية “5+5″، اليوم الإثنين، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، بحضور ومشاركة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز.

البعثة أوضحت ، في بيان لها، أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، معربة عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة جميع المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا.

وأضافت أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، متابعة “استهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي، تلته كلمات افتتاحية لكل من ستيفاني ويليامز ورئيسي الوفدين”.

ويشكل عمل اللجنة، بحسب البيان، أحد المسارات الثلاثة “الأمني” الذي تعمل عليه البعثة إلى جانب المسارات الاقتصادية والسياسية، التي انبثقت عن مؤتمر برلين مطلع العام الجاري حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

واستذكرت البعثة، في هذه المناسبة، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أطلقه في 23 مارس الماضي، ودعا فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وتستلهم منه دعوته إلى جميع الأطراف المتحاربة إلى وضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانباً وترك جميع الأعمال العدائية.

وتأتي هذه الجولة بعد أيام من اختتام حوارات أمنية وعسكرية استضافتها مدينة الغردقة المصرية بين ممثلي حكومة الوفاق وقوات الجيش الوطني، والتي أكدت على الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة، والإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود.