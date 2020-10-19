البعثة الأممية تعلن انطلاق الجولة الرابعة من المحادثات العسكرية الليبية بجنيف

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الاثنين، انطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.

وأوضحت البعثة في بيان، أن ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا، لافتة إلى أن مباحثات هذه الجولة تستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

وقال البيان، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تأمل أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا، مذكرة بنداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي أطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه إلى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف المتحاربة بوضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانباً وترك جميع الأعمال العدائية.

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