الدولية للهجرة: المهاجرون بمراكز الإيواء الليبية أكثر عرضة لكورونا

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن المهاجرين القابعين في مراكز الاحتجاز بليبيا، أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، مثل فيروس كورونا، بسبب الازدحام والظروف غير الصحية.

وأوضحت المنظمة، أنها وللمساعدة في التخفيف من تفشي الأمراض المعدية، قدمت تدريبات على الوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة حالات الإصابة بكورونا، إلى 25 من مقدمي الرعاية الصحية العاملين في مراكز الاحتجاز بطرابلس والزاوية وزوارة وظهر الجبل، لافتة إلى أنها وبالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قدمت المنظمة تدريبا عمليا لـ 15 من أعضاء فريق الاستجابة السريعة في طرابلس.