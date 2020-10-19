فتاة ليبية تفتتح مشروعا في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية

مكن برنامج دعم ليبيا في التكامل الاقتصادي التابع للاتحاد الأوروبي عددا من الليبين من عرض منتجاتهم، مع تشجيع البرنامج لرواد ورائدات الأعمال، ومساعدتهم على افتتاح مشروعات خاصة بهم.

وقال البرنامج إن الشابة نسرين عتيقة، من مدينة تاورغاء نجحت الخميس الماضي في افتتاح محل «تراثي» في بنغازي لبيع المنتجات التقليدية الليبية. وعبر مسؤولو البرنامج عن سعادتهم بانطلاق المشروع وتحويله من فكرة إلى مشروع قائم.

ونسرين هي إحدى الفائزات في مبادرة ريادة الأعمال الإجتماعية المنظمة من قبل مؤسسة «خبراء فرنسا» وممولة من الإتحاد الأوروبي في ليبيا، بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وإضافة إلى نسرين، فاز الشاب عمر اقليوان، البالغ العمر 22 عامًا، وهو نازح من تاغوراء يعيش في بنغازي، في مسابقة رواد الأعمال الاجتماعية، المدعومة من منظمة «يونيسف»، والتي ينفذها مؤسسة« خبراء فرنسا»، وتم ختياره من قبل لجنة التحكيم لجودة العرض الذي قدمه، ومشروعه التطبيقي «فني» الذي يربط السكان بفنيين في المجال العقاري. وقال البرنامج إن عمر فاز لجودة العرض الذي قدمه، وحصل على منحة لتحقيق مشروعه

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