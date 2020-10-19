ليبيا أكثر دول شمال إفريقيا إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالكثافة السكانية

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24
وفقاً لإحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية المتجددة يومياً لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول الشمال الإفريقي وحتي تاريخ 16 أكتوبر 2020، وبدراسة هذه الأرقام وتحليلها تمكن فريق أخبار أخبار ليبيا 24 من ملاحظة التالي:
– نلاحظ أن ليبيا هي أعلى نسبة إصابة مقارنة بالكثافة السكانية، بمعدل 0.679% من إجمالي تعداد السكان، بينما سجلت أقل نسبة وفيات مقارنة بعدد المصابين.
– فيما سجلت مصر أقل معدل إصابة مقارنة بالكثافة السكانية، وجاءت في أعلى نسب الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.
– وحل المغرب في صدارة دول الشمال الإفريقي من حيث إجمالي عدد الإصابات، واحتلت المركز الـ 30 عالميا.
– بينما كانت تونس أقل دول شمال إفريقيا إصابة بفيروس كورونا، والأقل من حيث عدد الوفيات.
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