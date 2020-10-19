ليبيا أكثر دول شمال إفريقيا إصابة بفيروس كورونا مقارنة بالكثافة السكانية

أخبار ليبيا 24 – إنفوغرافيك 24

وفقاً لإحصائيات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية المتجددة يومياً لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في دول الشمال الإفريقي وحتي تاريخ 16 أكتوبر 2020، وبدراسة هذه الأرقام وتحليلها تمكن فريق أخبار أخبار ليبيا 24 من ملاحظة التالي:

– نلاحظ أن ليبيا هي أعلى نسبة إصابة مقارنة بالكثافة السكانية، بمعدل 0.679% من إجمالي تعداد السكان، بينما سجلت أقل نسبة وفيات مقارنة بعدد المصابين.

– فيما سجلت مصر أقل معدل إصابة مقارنة بالكثافة السكانية، وجاءت في أعلى نسب الوفيات مقارنة بعدد الإصابات.

– وحل المغرب في صدارة دول الشمال الإفريقي من حيث إجمالي عدد الإصابات، واحتلت المركز الـ 30 عالميا.

– بينما كانت تونس أقل دول شمال إفريقيا إصابة بفيروس كورونا، والأقل من حيث عدد الوفيات.