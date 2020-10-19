«قرادة»: «الغزو الكوروني» الكاسح يتصاعد في ليبيا

أكد إبراهيم موسى قرادة، سفير ليبيا السابق لدى السويد، أن الغزو الكوروني الكاسح يتصاعد، مشيرا إلى أن هذا الأمر أصبح تحدي ثقيل واختبارا شديد التداعيات.

وقال قرادة، المؤيد لمليشيات السراج في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ربي يكون في العون. تحدي ثقيل واختبار شديد وتداعيات غامضة ومسئولية ثقيلة على من يحكم ليبيا (غربا وشرقا وجنوبا) بعد أكتوبر 2020 نتيجة استفحال وانفلات «كورونا»”.

وأضاف “ليبيا تقترب بسرعة من 50 ألف حالة، وهي في المرتبة الرابعة في عدد الحالات والوفيات افريقيا بالنسبة لعدد السكان، ويشاركهم كل المسئولين والساسة وبالأخص الذين يشتتون الانتباه الشعبي وينخرطون في معارك تحت مستوى الحياة”.

ويواصل الوضع الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا في التصاعد، حيث سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم 1159 حالة جديدة بفيروس كورونا، فبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: “عدد (2793) عينة سالبة، عدد (1159) عينة موجبة (773 جديدة + 386 مخالطة)”.