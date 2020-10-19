سفير ألمانيا: على الأطراف الليبية اغتنام فرصة التفاوض في «جنيف» لوقف شامل لإطلاق النار

رحب السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، بانطلاق الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز.

وغّرد “أوفتشا” على حسابه بـ”تويتر” اليوم قائلاً: “نرحب ونشجع الأطراف على اغتنام فرصة التفاوض لوقف شامل لإطلاق النار” على حد قوله.

وانطلقت صباح اليوم الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 في مقر الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة الممثلة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا بالانابة ستيفاني وليامز .

وقال بيان للبعثة في ليبيا، اليوم: “يشكل عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، احد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020) والذي دعا الطرفين الى التوصل الى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار”.

أضاف البيان: “ما يميز هذه الجولة هو انطلاقها باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا. وقد استهل الاجتماع بعزف النشيد الوطني الليبي تلته كلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين. تستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وتأمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ان يتوصل الوفدان الى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول الى وقف تام ودائم لاطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا”.

وجددت “البعثة” في ليبيا، نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي اطلقه في 23 مارس الماضي ودعا فيه الى ضرورة وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وتستلهم منه دعوته إلى جميع الأطراف المتحاربة إلى وضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانباً وترك جميع الأعمال العدائية، بحسب البيان.

واختتم البيان: “تثمن البعثة قيادتي الطرفين على تسهيلهم انعقاد هذه الجولة كما تشكر اعضاء الوفدين على تحملهم مشقة الحضور الى جنيف رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)”.