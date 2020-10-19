الأرصاد: منخفض جوي في الطبقات العليا بمناطق الشمال الشرقي يؤدي لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته أن تتأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي في الطبقات العليا ومدعوم بتبريد مناسب يؤدي لسقوط أمطار رعدية من حين لأخر ومن المتوقع هطول أمطار جيدة إلى غزيرة خلال اليومين القادمين خاصة على المنطقة (الممتدة من درنة إلى امساعد والدواخل) مما قد تؤدي لجريان بعض الأودية المحلية.

كما رجح المركز، أن تتكاثر السحب هذا اليوم على منطقة سرت وما جاورها ومناطق هون والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض على (أغلب مناطق الشمال- الوسط- غدامس والحمادة) حيث تتراوح الحرارة القصوى المتوقعة هذا اليوم ما بين (20-27) م، وتسجل انخفاض على مناطق الشمال الشرقي خلال اليومين القادمين، بينما تكون الحرارة على باقي مناطق الجنوب ما بين (30-35) م. l;ms)Ԝ��h=

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