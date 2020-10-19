بوغدانوف : روسيا تحدثت مع تركيا في مسألة نقل المرتزقة السوريين من ليبيا إلى قره باخ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن موسكو تثير باستمرار خلال اتصالاتها مع أنقرة مسألة مشاركة نقل المرتزقة السوريين من ليبيا وسوريا إلى المعارك التي تدور في منطقة قره باخ.

وأوضح بوغدانوف في تصريحات صحفيه، أن روسيا كان قد حذرت من خطورة نقل مسلحين من دول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع في قره باخ.

و كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعرب عن أمله في أن تسهم تركيا بصفتها عضوا في مجموعة مينسك، بشكل بناء في وقف تصعيد النزاع.

ولكن أرمينيا اتهمت تركيا بإرسال مرتزقة من منطقة الشرق الأوسط للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية في منطقة قره باخ.

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